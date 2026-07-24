Глава федерации Норвегии — о вмешательстве Трампа: под угрозой весь футбол

Президент Норвежской футбольной федерации Лисе Клавенесс намерена добиваться подачи жалобы в комитет по этике ФИФА после решения организации приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года.
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