Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Белый дом требует смены власти в Киеве: Трамп обвинил Зеленского в нежелании завершить войну

Белый дом требует смены власти в Киеве: Трамп обвинил Зеленского в нежелании завершить войну

11.10.2026 Президент Соединённых Штатов связал рост цен на топливо в его стране с ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

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