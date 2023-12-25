Честно говоря когда смотришь на сытые лица чиновников, рассуждающих о патриотизме, о том как надо любить нашу Родину, как надо ещё немного потерпеть и жизнь наладится, становится просто противно.
"Мне плевать что ты ветеран, я работаю на Путина!": В Мурманской области чиновник набросился с кулаками на бойца СВО
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ВФ
Владимир Фердман
как путин хочет, так в основном и работают, иначе уволит
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1 час.
С С
Местный мэр Сергей Богза, Видяево Мурманской области, сходи-ка ты на какую-нибудь подлодку и произнеси это экипажу. Интересно будет тогда на тебя посмотреть. Природная тупость и хамство, так называется такое поведение мэра.
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1 час.
Олег Орлов
Давайте отличать одних чиновников от других... Как в фильме Вечный зов... Есть настоящие патриоты, а есть прощелыги, вроде Полипова из этого фильма... Патриот для меня это как у драматурга Островского...Всякий человек, что большой, что маленький, – это все одно, если он живет по правде, как следует, хорошо, честно, благородно, делает свое дело себе и другим на пользу, – вот он и патриот своего отечества. А кто проживает только готовое, ума и образования не понимает, действует только по своему невежеству, с обидой и с насмешкой над человечеством, и только себе на потеху, тот – мерзавец своей жизни.
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20 мин.
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