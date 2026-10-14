Государственная Дума сегодня рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об особенностях индексации сумм страховых пенсий, своевременно не выплаченных на основании решения суда.
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