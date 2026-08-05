БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 617 подписчиков

Лучше без «мозгов». На рынке автоэлектроники назревает контрреволюция

Лучше без «мозгов». На рынке автоэлектроники назревает контрреволюция

Потребители не желают покупать машины с «чёрным ящиком», людям больше нравятся обычные кнопки Иван Рыбин Фото: Andrej Sokolow / dpa / Global Look Press Сложные электронные меню и прочие виртуальные кнопки в автомобилях могут вскоре уйти в прошлое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии