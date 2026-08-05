Лучше без «мозгов». На рынке автоэлектроники назревает контрреволюция

Потребители не желают покупать машины с «чёрным ящиком», людям больше нравятся обычные кнопки Иван Рыбин Фото: Andrej Sokolow / dpa / Global Look Press Сложные электронные меню и прочие виртуальные кнопки в автомобилях могут вскоре уйти в прошлое.