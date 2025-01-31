Русская весна
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Русская весна

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Европе назвали цену за «освобождение» от России

Европе назвали цену за «освобождение» от России

«Свобода» от российских энергоресурсов обошлась Западу слишком дорого, признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Комментарии
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Eduard
Глупостью в Европе занимаются и откровенным уголовщиной!
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15 час.
Eduard
Эта Урсула на кого работает,на США или Европу? Она сама уже забыла на кого раюотает,может напомнить?
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15 час.
СХ
Сергей Храмов
Урсула гениколог еще не сделала аборт для всей Европы в экономике, а в германской армии она сделала аборт, что бы уйти на пенсию. РВСН.
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15 час.
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