Эта Урсула на кого работает,на США или Европу? Она сама уже забыла на кого раюотает,может напомнить?

СХ

Сергей Храмов

Урсула гениколог еще не сделала аборт для всей Европы в экономике, а в германской армии она сделала аборт, что бы уйти на пенсию. РВСН.