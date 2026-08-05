Залужный отрекся от НАТО: шантаж или план против мира? Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный огорошил украинскую политическую нацию признанием о том, что Украина никогда не вступит в НАТО.
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