«Мы только разозлимся»: МОК попытался не допустить россиян на юношескую Олимпиаду

Международный олимпийский комитет отказался пускать российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры — 2024 в Южной Корее: в организации заявили, что ни один атлет не сможет выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.
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