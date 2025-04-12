Анапа снижает цены на июнь: отельеры обеспокоены сезоном из-за мазута

Отели Анапы снижают цены на 20-30% в июне из-за мазута в Керченском проливе. Президент РСТ Илья Уманский выразил обеспокоенность загрузкой и ждет улучшений на пляжах, где Роспотребнадзор обнаружил отклонения от норм.