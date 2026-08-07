Угадайте советские мультфильмы про холостяков: упоительный тест для взрослых, рожденным в СССР без шансов!

Тест детский, но только для взрослых! Проверьте себя по советской мультипликационной классике! фото: YouTubeОдна маленькая, но гордая «птичка» в календаре сообщила, что сегодня праздник у всех гордых и независимых: 7 августа — День холостяка.
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