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Талибы* пообещали женщинам места в правительстве Афганистана

Талибы* пообещали женщинам места в правительстве Афганистана

Ранее талибы* объявили временный состав правительства, который не подразумевает в нем женщин. Движение «Талибан»*, которое в середине августа захватило власть в Афганистане, заявило, что в новом афганском правительстве появятся должности для женщин.

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