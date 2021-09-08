Талибы* пообещали женщинам места в правительстве Афганистана

Ранее талибы* объявили временный состав правительства, который не подразумевает в нем женщин. Движение «Талибан»*, которое в середине августа захватило власть в Афганистане, заявило, что в новом афганском правительстве появятся должности для женщин.
Ранее талибы* объявили временный состав правительства, который не подразумевает в нем женщин. Движение «Талибан»*, которое в середине августа захватило власть в Афганистане, заявило, что в новом афганском правительстве появятся должности для женщин.
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