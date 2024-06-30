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Дико смешные мемы, понятные лишь тем, кто смотрел фильм «Криминальное чтиво»

Дико смешные мемы, понятные лишь тем, кто смотрел фильм «Криминальное чтиво»

Остальные будут выглядеть растерянно, как Траволта. Редко какое кино принесло в нашу жизнь столько мудрости, света и добра, как Pulp Fiction, снятый в незапамятные времена , в 1994-м году, господином по имени Квентин Тарантино.

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