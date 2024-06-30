Дико смешные мемы, понятные лишь тем, кто смотрел фильм «Криминальное чтиво»

Остальные будут выглядеть растерянно, как Траволта. Редко какое кино принесло в нашу жизнь столько мудрости, света и добра, как Pulp Fiction, снятый в незапамятные времена , в 1994-м году, господином по имени Квентин Тарантино.
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