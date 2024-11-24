Снова одна: Ольга Бузова не пришла на день рождения возлюбленного

Олег Майами устроил праздник в компании друзей. Ольга Бузова и Олег Майами СоцсетиПосле недавнего совместного клипа Ольги Бузовой и Олега Майами на песню «Такси» у многих возникли мысли о том, что звезд связывают не только рабочие отношения.
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