Снова одна: Ольга Бузова не пришла на день рождения возлюбленного

Олег Майами устроил праздник в компании друзей. Ольга Бузова и Олег Майами СоцсетиПосле недавнего совместного клипа Ольги Бузовой и Олега Майами на песню «Такси» у многих возникли мысли о том, что звезд связывают не только рабочие отношения.