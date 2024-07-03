Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zhanna simonova
    Экономические проекты только с 3 странами : КНДР,ИРАН,УЗБЕКИСТАН принесут прибыль Рассии-не распыляйтесь понапрасну.Лавров: России, К...
  • анатолий панов
    Это чмо видите ли решило участие Путина в следующих бла бла бла, недоносок, Путин сам решит, будешь ли ты сам вообще ...Зеленский допусти...
  • Людмила Оркина
    Гросси же не сказал, что это атаки ВСУ на Энергодар. Он говорит всегда обтекаемо, неконкретно. Атаки беспилотников и ...Глава МАГАТЭ Грос...

Песков: Путин и Трамп не обсуждают урегулирование украинского конфликта

Песков: Путин и Трамп не обсуждают урегулирование украинского конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в западных СМИ информацию об обсуждении российским лидером Владимиром Путиным и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом условий урегулирования украинского конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх