Песков: Путин и Трамп не обсуждают урегулирование украинского конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в западных СМИ информацию об обсуждении российским лидером Владимиром Путиным и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом условий урегулирования украинского конфликта.
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