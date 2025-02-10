Переводившего деньги ВСУ производителя водки объявили в международный розыск

Номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в список экстремистов и террористов), который профинансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и входящие в их состав националистические подразделения на 1,3 млрд рублей за счет бизнеса в России, объявили в международный розыск.
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