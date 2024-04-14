Глава МИД ФРГ Бербок: Атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с заявлением о том, что удары Ирана, нанесенные по территории Израиля, а также дальнейшая реакция ряда стран четко продемонстрировала изоляцию Тегерана.
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