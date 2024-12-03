AFP: Белый дом не поддержит путь Украины в НАТО из-за позиции Трампа

Американские чиновники администрации президента США Джо Байдена в частном порядке признают, что Вашингтон не поддержит стремление Украины в НАТО, поскольку понимают, что соответствующие инициативы будут отменены новой командой избранного президента Дональда Трампа.
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