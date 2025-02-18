Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших на переговоры с США

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов Илон Маск прокомментировал прибытие министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова в Саудовскую Аравию, где состоятся переговоры с делегацией Соединённых Штатов.
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