Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших на переговоры с США

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов Илон Маск прокомментировал прибытие министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова в Саудовскую Аравию, где состоятся переговоры с делегацией Соединённых Штатов.