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Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших на переговоры с США

Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших на переговоры с США

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов Илон Маск прокомментировал прибытие министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова в Саудовскую Аравию, где состоятся переговоры с делегацией Соединённых Штатов.

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