РБК: операторы заявили о росте числа случаев срезания линий связи

Российские региональные операторы пожаловались на рост случаев срезания линий связи, пишет РБК. По данным издания, о проблеме со срезанием линий связи рассказал советник по вопросам госрегулирования челябинского оператора "Интерсвязь" Дмитрий Чудиновских.
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