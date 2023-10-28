Постпред в Вене Ульянов: Россия никогда не размещала тяжелое вооружение на ЗАЭС

Российские войска никогда не размещали тяжелое вооружение по типу танков и артиллерии на Запорожской АЭС, в чем могли убедиться инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотров станции.
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