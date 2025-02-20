Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Нам пишут: "Ул. Артёма, 197а, б нет с 9-го числа воды. Во дворе прорыв, отремонтировали просто перекрыли воду.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Нам пишут: "Ул. Артёма, 197а, б нет с 9-го числа воды. Во дворе прорыв, отремонтировали просто перекрыли воду.
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