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NIUS: «нужно быть честными, всё равно покупаем российский газ», — глава тюрингской СвДП призывает подумать над запуском оставшейся трубы «Северного потока»

NIUS: «нужно быть честными, всё равно покупаем российский газ», — глава тюрингской СвДП призывает подумать над запуском оставшейся трубы «Северного потока»

Затраты на энергию — «кровеносная артерия экономики» в XXI веке, но несмотря на энергетический кризис в Германии, Роберт Хабек настаивает на отказе от российского газа и отказе от разработки немецких месторождений.

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