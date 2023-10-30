NIUS: «нужно быть честными, всё равно покупаем российский газ», — глава тюрингской СвДП призывает подумать над запуском оставшейся трубы «Северного потока»

Затраты на энергию — «кровеносная артерия экономики» в XXI веке, но несмотря на энергетический кризис в Германии, Роберт Хабек настаивает на отказе от российского газа и отказе от разработки немецких месторождений.
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