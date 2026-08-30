Фон дер Ляйен предложила реквизировать сбережения граждан стран Евросоюза

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении использовать лежащие на банковских счетах частные сбережения граждан стран Евросоюза для развития местной экономики.
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а крывоножка молодец
ну, вот ещё одно доказательство, что фашисты и камунисты - близнецы и братья на век. Одни цели, одни методы - грабёж населения и мировой бардак
Неужто пожертвуют🤪
Правильно. Украм отдайте.
Да ужжж..Этот ЗЮ..наша ФОН ДЕР ЛЯЙНЕР
Она с Геной Зюгановым общается, что ли? 🤣🤣🤣
Всё правильно! Бей своих ,чтоб чужие боялись! Вспомните совдепию,ну очень быстро развалилась,их очередь пришла,только наши упёртые власти всё к фантикам привязали! Идиотизм прёт!Типа -флаг в руки,лифт к подъезду!😜
Всего на всего стоит посадить на место править зажиревшими европейцами мадам привыкшую копаться в женских органах,- как всё повалится в труху! Лекало по развалу!