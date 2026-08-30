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Фон дер Ляйен предложила реквизировать сбережения граждан стран Евросоюза

Фон дер Ляйен предложила реквизировать сбережения граждан стран Евросоюза

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении использовать лежащие на банковских счетах частные сбережения граждан стран Евросоюза для развития местной экономики.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей
Сергей

Всё правильно! Бей своих ,чтоб чужие боялись! Вспомните совдепию,ну очень быстро развалилась,их очередь пришла,только наши упёртые власти всё к фантикам привязали! Идиотизм прёт!Типа -флаг в руки,лифт к подъезду!😜

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vagas Karlito

Всего на всего  стоит посадить на место править  зажиревшими европейцами мадам  привыкшую копаться в женских органах,- как всё повалится в труху! Лекало по развалу!