Спрос на учителей в Новосибирской области за год вырос вдвое

В Новосибирской области продолжает расти спрос на учителей. С начала лета 2024 года в регионе появилось более 150 вакансий для учителей, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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