«Не для всех»: что предложат банки вкладчикам с 1 января

С 1 января 2027 года российская банковская система предложит вкладчикам два принципиально новых инструмента, ориентированных на решение конкретных жизненных задач, а не на абстрактное сбережение средств.
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