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В Якутске объявили войну пням: жителям пообещали до 2 миллионов рублей

В Якутске объявили войну пням: жителям пообещали до 2 миллионов рублей

В Якутске жителям предложили побороться с пнями, которые разрушают дорожное покрытие. Корни срубленных деревьев разрастаются под землей, поднимая асфальт и плитку, из-за чего дороги быстро приходят в негодность.

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