Причину отказа авиавластей Азербайджана "Уральским авиалиниям" установит транспортная прокуратура

Самолёт был готов отправиться из Москвы в Баку, но авиакомпания получила запрет от принимающей стороныИнцидентом с рейсом "Уральских авиалиний", Москва-Баку, который пришлось отменить из-за отказа авиавластей Азербайджана, заинтересовалась Свердловская транспортная прокуратура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии