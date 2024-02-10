Причину отказа авиавластей Азербайджана "Уральским авиалиниям" установит транспортная прокуратура

Самолёт был готов отправиться из Москвы в Баку, но авиакомпания получила запрет от принимающей стороныИнцидентом с рейсом "Уральских авиалиний", Москва-Баку, который пришлось отменить из-за отказа авиавластей Азербайджана, заинтересовалась Свердловская транспортная прокуратура.