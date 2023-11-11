Что является лучшим из найденных нами доказательств существования инопланетной жизни?

Инопланетного вторжения в ближайшее время можно не ожидать. Мы все задавались вопросом, одиноки ли мы во Вселенной, а с учетом того, что потенциально пригодные для жизни планеты, странные космические сигналы и слухи об НЛО в последнее время часто попадают в заголовки газет, создается впечатление, что мы стоим на пороге крупного внеземного открытия.