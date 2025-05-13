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Русская весна

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  • Vladimir Lioubimcev
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Новак: Россия станет лидером по экспорту газа на рынки Азии к 2025 году

Новак: Россия станет лидером по экспорту газа на рынки Азии к 2025 году

Россия планирует нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 миллиардов кубометров в 2036 году, сохранить объемы добычи и поступлений в федеральный бюджет, а к 2050 году страна станет лидером по поставкам на газовые рынки Азии, написал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала «Энергетическая политика».

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