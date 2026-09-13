World Athletics сохраняет запрет на российских легкоатлетов, несмотря на судебные иски

Международная федерация лёгкой атлетики World Athletics с 2022 года не допускает российских спортсменов к участию в международных турнирах, включая нейтральный статус.
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