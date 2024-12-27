⚡️ После крушения танкеров в Керченском проливе с поверхности воды собрано уже 25 тонн нефтеводяной смеси Минтранс РФ.
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⚡️ После крушения танкеров в Керченском проливе с поверхности воды собрано уже 25 тонн нефтеводяной смеси Минтранс РФ.