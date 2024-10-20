Уборка урожая Марина Дегтярева, возглавляющая район, отметила, что техника, которую украинские силы не успели эвакуировать, была уничтожена огнем.
ВСУ вывезли всю сельхозтехнику с территории Кореневского района Курской области
Комментарии
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Александр Салтановский
В чём обвиняли русских - воровстве унитазов, якобы впервые увиденных русскими в укрорейхе, именно в этом укроДебилы виноваты по самую маковку, только тянут всё, что можно загребти своими грязными руками!
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15 час.
Надежда
Это рогули нам за микрочипы из холодильников и стиральных машин мстят!
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5 час.
Одиссей
чОт вспомнилось.... мой батя - 1929 г.р. - родился и всю войну прожил в г.Изюм. Понятно, это Сталинградское направление, сам города занимает стратегическое положение и через него прошли ВСЕ "завоеватели": немцы, итальянцы, венгры, румыны. Отношение к ним местного населения было разное. Немцы на пекарне подкармливали голодных пацанов хлебом. Итальянцы - добродушные. Венгры - беспричинно жестокие: могли ни за что, ни про что ударить. Но румыны в этом ряду стояли особняком: они запомнились не жестокостью к местным, а тем, что тащили все из небогатых, в общем-то, хат. Воры!!! А сейчас вот хохлы...
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1 час.
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