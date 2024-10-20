ВСУ вывезли всю сельхозтехнику с территории Кореневского района Курской области

Одиссей

чОт вспомнилось.... мой батя - 1929 г.р. - родился и всю войну прожил в г.Изюм. Понятно, это Сталинградское направление, сам города занимает стратегическое положение и через него прошли ВСЕ "завоеватели": немцы, итальянцы, венгры, румыны. Отношение к ним местного населения было разное. Немцы на пекарне подкармливали голодных пацанов хлебом. Итальянцы - добродушные. Венгры - беспричинно жестокие: могли ни за что, ни про что ударить. Но румыны в этом ряду стояли особняком: они запомнились не жестокостью к местным, а тем, что тащили все из небогатых, в общем-то, хат. Воры!!! А сейчас вот хохлы...