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Прогнозы на 2025 год от украинцев

Прогнозы на 2025 год от украинцев

Юрий Кот   По традиции принято подводить итоги минувшего года и делать прогнозы на новый.

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Комментарии
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v
vasechkin7
Восемь лет, хохлы &quot;закапывались&quot; (строили бетонные укрепления, склады) в ЛНР и ДНР, 8-лет им усиленно промывали мозги, тренировали и вооружали. и 3-й год 90% мира поставляет туда оружие, технологии, информацию-(связь, космическая разведка). И никто не отрицает, что 30лет последних не разваливали, а добивали остатки Российской армии, (как всегда с хорошими мыслями-&quot;хотели реформировать&quot;). Аж страшно сколько денег воруют, и не только в армии.  Так, что понадобится определенное время. Разгрести эти &quot;Авдеевы конюшни&quot;
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5 час.
Лариса Шемисова
Никакого майдана там никогда не будет, за него никто не заплатит.
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4 час.
саша дмитренко
что то  будет,,,)) украина  для  запада- и бросить  жалко  и  тащить  тяжело
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2 час.

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