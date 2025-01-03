Прогнозы на 2025 год от украинцев

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vasechkin7

Восемь лет, хохлы "закапывались" (строили бетонные укрепления, склады) в ЛНР и ДНР, 8-лет им усиленно промывали мозги, тренировали и вооружали. и 3-й год 90% мира поставляет туда оружие, технологии, информацию-(связь, космическая разведка). И никто не отрицает, что 30лет последних не разваливали, а добивали остатки Российской армии, (как всегда с хорошими мыслями-"хотели реформировать"). Аж страшно сколько денег воруют, и не только в армии. Так, что понадобится определенное время. Разгрести эти "Авдеевы конюшни"