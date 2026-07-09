В Петербурге состоится концерт "Воспевая твою красоту"

Погрузитесь в чарующий мир русской музыкальной лирики — 19 июля в 16:00 в усадьбе Демидовых "Тайцы" (Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, посёлок Тайцы) состоится концерт "Воспевая твою красоту" (6+) в рамках проекта "Романсы старинного парка".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии