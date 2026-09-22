Трамп призвал все страны покинуть МУС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон настоятельно рекомендует всем государствам, входящим в Международный уголовный суд, прекратить членство в этой организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Британское руково...
- ГБ Лавров предложил ...
- ГБ В Киеве возникли ...
Ну что же...Мы, Россия , поддерживаем а этом Трампа кажись... В беззаконии не участвуем.