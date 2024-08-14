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Царьград

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"Тактика хороша, пока теплаков нет": Военблогер заявил о ловушке в Курской области - "спасения нет"

"Тактика хороша, пока теплаков нет": Военблогер заявил о ловушке в Курской области - "спасения нет"

Очень много сообщений о ликвидированных бойцах ВСУ в лесополосе. Экс-боец ЧВК "Вагнер" объяснил - "тактика отсиживаться в лесополе хороша, пока у лесников нет теплаков".

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