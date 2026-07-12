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От бунтарского романа со Шнуровым до рождения четвертого ребенка: как живет многодетная мама Оксана Акиньшина

От бунтарского романа со Шнуровым до рождения четвертого ребенка: как живет многодетная мама Оксана Акиньшина

Имя Оксаны Акиньшиной давно ассоциируется не только с яркими кинопремьерами, но и с чередой обсуждаемых личных решений — от громкого союза с музыкантом Сергеем Шнуровым, начавшегося в ее пятнадцать лет, до недавнего рождения четвертого ребенка, сына Лео, от актера Данилы Козловского.

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