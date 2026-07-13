В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по Украине

Вооруженные силы Российской Федерации осуществили удары по ряду объектов на территории Украины, включая объекты топливно-энергетического и транспортного комплекса, места хранения и производства беспилотных летательных аппаратов, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.