Транспортные полицейские ХМАО задержали в аэропорту Нижневартовска иностранца, подозреваемого в подделке штампов о пересечении границы

Сотрудники Линейного пункта полиции в аэропорту города Нижневартовска при несении службы задержали пассажира самолета, готовившегося к вылету в Ташкент.
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