В Казани врача-офтальмолога отправили под домашний арест за мошенничество

В Казани врача-офтальмолога подозревают в мошенничестве и взяточничестве. По данным следствия, с декабря 2023 года по июнь 2024 года медик вносила ложные данные в отчетность платных медицинских услуг, что привело к ущербу для бюджета и получению необоснованного денежного вознаграждения.
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