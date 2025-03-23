В Казани врача-офтальмолога отправили под домашний арест за мошенничество

В Казани врача-офтальмолога подозревают в мошенничестве и взяточничестве. По данным следствия, с декабря 2023 года по июнь 2024 года медик вносила ложные данные в отчетность платных медицинских услуг, что привело к ущербу для бюджета и получению необоснованного денежного вознаграждения.