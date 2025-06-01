Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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УВЗ выберет новое имя для БМПТ «Терминатор» по итогам народного голосования

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) по итогам народного голосования выберет новое название для боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которое будет объявлено на Международном военно-техническом форуме «Армия-2025» в августе этого года.

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