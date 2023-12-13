Михаил Касьянов*: От «Миши два процента» до бегства в русофобскую Латвию Татьяна СергееваБывший премьер-министр России, известный также как «Миша два процента», Михаил Касьянов*, снова стал объектом внимания общественности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии