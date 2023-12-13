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Михаил Касьянов*: От «Миши два процента» до бегства в русофобскую Латвию

Михаил Касьянов*: От «Миши два процента» до бегства в русофобскую Латвию

Михаил Касьянов*: От «Миши два процента» до бегства в русофобскую Латвию Татьяна СергееваБывший премьер-министр России, известный также как «Миша два процента», Михаил Касьянов*, снова стал объектом внимания общественности.

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