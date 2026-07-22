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Царьград

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Лебеденко: Украина получит лазерное оружие для борьбы с БПЛА уже осенью

Лебеденко: Украина получит лазерное оружие для борьбы с БПЛА уже осенью

Заместитель главнокомандующего ВСУ сообщил о скором внедрении перспективных технологий.В течение ближайших двух-трех месяцев на вооружении украинских сил может появиться лазерная техника.

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