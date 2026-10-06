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Gold Under Pressure: War, Fed and Real Yields

Gold Under Pressure: War, Fed and Real Yields

Gold Under Pressure: War, Fed and Real Yields Micro Gold Futures COMEX_MINI_DL:MGC1! mintdotfinance Gold is about 25% below its late-January record, and most of the fall came after the war began on February 28.

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