ЭИСИ: 2025 год для партий станет годом оценки сил перед выборами в Госдуму

Представители политических партий России 4 июня на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ)на тему «ЕДГ-2025: как партии готовятся к выборам?» раскрыли планы на предстоящие в сентябре выборы в 2025 году.
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