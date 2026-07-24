Царьград Коллаж Царьграда Жительница Нефтекумска Ембика устроила скандал из-за хиджаба.
Ембика устроила скандал из-за хиджаба, но всё пошло не по плану. Когда пришла ФСБ, начались извинения
Комментарии
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Татьяна Пушкарь
Ему много врут
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1 м.
Вера Наумова
даже в мусульманских странах Средней Азии хиджабы и никабы запрещены на законодательном уровне, так как их воспринимают как атрибут радикальных течений ислама. Все верно. Этих радикалов прижимают на родине и они все подались в Россию, потому что у нас нет запретов. К нам едут экстремисты и самые оголтелые мусульмане, которые в любой момент нам нож в спину воткнут, да и детей своих так же воспитывают.
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1 м.
Вера Голубь
Почему в странах Ср.азии замоташки запрещены, а в России до сих пор они издеваются над остальными людьми? Я в принципе не желаю видеть этих замотанных особей. Не нравятся местные порядки - домой в пески или в горы.
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3 н.
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