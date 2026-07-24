Ембика устроила скандал из-за хиджаба, но всё пошло не по плану. Когда пришла ФСБ, начались извинения

Вера Наумова

даже в мусульманских странах Средней Азии хиджабы и никабы запрещены на законодательном уровне, так как их воспринимают как атрибут радикальных течений ислама. Все верно. Этих радикалов прижимают на родине и они все подались в Россию, потому что у нас нет запретов. К нам едут экстремисты и самые оголтелые мусульмане, которые в любой момент нам нож в спину воткнут, да и детей своих так же воспитывают.