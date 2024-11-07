Барнаульский парк "Изумрудный" закрыли 7 ноября из-за сильного ветра

Синоптики объявили штормовое предупреждение Парк "Изумрудный" закрыт для посещения в четверг, 7 ноября, в связи с сильными порывами ветра и угрозой падения веток, говорится в Telegram-канале общественной зоны.
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