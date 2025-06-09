Читинцы нашли несуществующие осмотры и диспансеризации в своих медкартах

Жители Читы массово сообщают о ложных сведениях в своих медицинских картах на портале Госуслуг. Как рассказал один из горожан, в его электронной карте обнаружились записи о семи случаях прохождения диспансеризации в Клиническом медицинском центре Читы с августа 2022 по апрель 2025 года, хотя фактически он посещал бюджетную клинику для этих целей лишь однажды за последнее десятилетие.