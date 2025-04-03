Боевому фронту – от народного. Гуманитарный конвой в помощь бойцам

«Каждый автомобиль – это вклад простых людей, организаций и предприятий, которые объединились ради общей победы», – подчеркнул организатор гуманитарной миссии, руководитель исполкома ОНФ в ЯНАО и депутат Думы города Салехарда Иван Новицкий.
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