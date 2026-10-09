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Нижегородская правда

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Более 1 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию по проектам КРТ с начала года

Более 1 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию по проектам КРТ с начала года

На сегодняшний день по проектам КРТ в эксплуатацию введено 5,5 млн кв. м недвижимости. Механизм комплексного развития территорий действует с 2021 года, сообщил Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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